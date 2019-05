ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ISTANBUL/ANKARA - Anniversario dell'inizio dell'ondata di proteste di Gezy Park contro il governo islamico-conservatore dell'allora Primo ministro Recep Tayyip Erdogan.



CITTA' VARIE - Giornata internazionale di Gerusalemme, istituita nel 1979 dal defunto Imam Khomeini, considerata il giorno del sostegno alla causa e al popolo palestinese.



GAZA - Hamas ha chiamato i suoi sostenitori a riversarsi in massa lungo i confini con Israele, nel contesto della cosiddetta Marcia del ritorno, in occasione della 'Giornata internazionale di Gerusalemme.



MECCA - Incontro tra rappresentanti arabi e musulmani convocato dall'Organizzazione dei paesi islamici per parlare della crescente tensione nel Golfo con il vicino Iran.



ROMA - Presentazione dell'iniziativa 'Ospedali aperti' all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Si punta a 50.000 cure gratuite entro due anni a siriani in stato di povertà.



BOLOGNA - 19.ma edizione di Human Rights Nights Festival (fino al 2).



ROMA - Link Campus University - Incontro su 'Migrazioni, conflitti, crisi dei diritti umanitari: sfide e prospettiva della diplomazia umanitaria'.



