Iran: a Mecca al via tre riunioni convocate da Riad

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 MAG - Tra oggi e domani si aprono a Mecca, città santa dell'Islam in Arabia Saudita, tre incontri tra rappresentanti arabi e musulmani convocati di fatto tutti per parlare della crescente tensione nel Golfo con il vicino Iran. Media filo-sauditi danno risalto oggi all'apertura stasera a Mecca di un vertice tra i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e un altro tra i paesi membri della Lega Araba. Si tratta di due vertici convocati dal re saudita Salman con l'obiettivo dichiarato di discutere dei recenti attacchi, attribuiti all'Iran, avvenuti in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Proprio ad Abu Dhabi si era recato ieri il consigliere per la sicurezza nazionale americano, John Bolton, che aveva accusato esplicitamente la Repubblica islamica di esser dietro ai recenti attacchi. Il Qatar parteciperà, con il suo ministro degli esteri, nonostante da due anni le relazioni tra Riad e Doha siano estremamente tese a causa dell'embargo politico ed economico imposto dall'Arabia Saudita al vicino emirato arabo. Domani si aprirà a Mecca un terzo incontro convocato dall'Organizzazione dei paesi islamici. Ma all'evento non ci sarà, tra gli altri, il presidente turco Tayyep Recep Erdogan.