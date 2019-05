Mo: Russia conferma incontro con Usa e Israele a Gerusalemme Appuntamento a fine giugno

(ANSAmed) - MOSCA, 30 MAG - Mosca ha confermato oggi l'annuncio dato ieri sera dalla Casa Bianca di una riunione trilaterale in programma a fine giugno a Gerusalemme tra Russia, Usa e Israele. Alla riunione prenderanno parte il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev, il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton e il Consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Meir Ben-Shabbat. Lo ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza russo Yevgeny Anoshin. "Naturalmente i problemi del Medio Oriente saranno al centro dei colloqui", ha aggiunto Anoshin, citato da Interfax. (ANSAmed).