ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 31 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 3 al 9 giugno: LUNEDI' 3 GIUGNO Nulla da segnalare MARTEDI' 4 GIUGNO ROMA - Incontro stampa dei capomissione di Medici senza Frontiere MSF il Libia sull'Emergenza umanitaria libica BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Zoran Zaev, Primo Ministro della Macedonia del Nord TORINO - Ue, il commissario Karmenu Vella partecipa al Dialogo sulla qualità dell'aria ROMA - Istituto Nazionale di Sociologia rurale (INSOR), conferenza stampa di presentazione di "Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo" SARAJEVO - Teatro Nazionale, concerto "Suoi di Fratellanza" della World Youth Orchestra MERCOLEDI' 5 GIUGNO Nulla da segnalare GIOVEDI' 6 GIUGNO DUBROVNIK - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa ad una cena di lavoro con Andrej Plenković, Primo Ministro croato LUBIANA - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa al Summit dell'Iniziativa dei Tre Mari VENERDI' 7 GIUGNO FIRENZE - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, partecipa a un dialogo politico di alto livello sullo stato di diritto, organizzato dalla School of Transnational Governance ZAGABRIA - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker incontra la presidente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarović ZAGABRIA - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker incontra Andrej Plenković, Primo Ministro croato; segue conferenza stampa SABATO 8 GIUGNO NAPOLI - Teatro Festival Italia 2019 con artisti siriani rifugiati in Francia (fino al 14 giugno) ISOLA DI FAVIGNANA (SICILIA) - 1/a ed. Red Head Sicily, il festival dei capelli rossi naturali DOMENICA 9 GIUGNO Nulla da segnalare (ANSAmed).