Salvini: nessun migrante su nave Marina resterà in Liguria Porto Genova: la Cigala Folgosi 'se arriva, arriva domani'

(ANSAmed) - ROMA, 31 MAG - "La nave della Marina con a bordo un centinaio di immigrati ha avuto indicazione di dirigersi a Genova, ma nessun extracomunitario resterà in Liguria o a carico dei contribuenti italiani". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il porto di Genova, intanto fa sapere che la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare, "se arriva, arriva domani mattina. Ieri seri si parlava di 36 ore di tempo. Stiamo verificando che ormeggi avremo disponibili in porto, per decidere la soluzione migliore con la prefettura e con le amministrazioni locali. Penso che nelle prossime ore ci sarà sicuramente una riunione". Lo ha detto l'ammiraglio Nicola Carlone, comandante del Porto di Genova. La nave militare ieri ha soccorso un centinaio di migranti al largo della Libia.



(ANSAmed).