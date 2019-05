Siria: Erdogan a Putin, rispettare cessate il fuoco a Idlib 'Evitare altre vittime civili e rischio ondata migratoria'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 MAG - Rispettare il cessate il fuoco per concentrarsi di nuovo su una soluzione politica a Idlib, la regione del nord-ovest della Siria controllata da miliziani anti-regime, tra cui qaedisti, da oltre un mese al centro di un'offensiva di terra e aerea governativa e russa. È la richiesta fatta ieri sera in una telefonata dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo omologo russo Vladimir Putin, secondo quanto riferiscono fonti di Ankara.



I due leader avevano concordato lo scorso settembre una tregua nella zona, che però non è mai stata pienamente realizzata. Nel colloquio, Erdogan ha sottolineato il bisogno di evitare altre vittime civili e il rischio crescente di un'ondata migratoria. (ANSAmed).