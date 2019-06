++ Netanyahu: dopo razzi su Golan ordinato attacco ++ Non possiamo tollerare al nostro territorio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 GIU - Il premier Benyamin Netanyahu ha confermato che la scorsa notte Israele ha lanciato un attacco in territorio siriano dopo il lancio di due razzi verso le alture del Golan. "In seguito a quei lanci - ha affermato - ho ordinato alle nostre forze di lanciare un attacco". "Non possiamo tollerare - ha aggiunto - spari verso il nostro territorio e ad essi reagiamo con grande forza". (ANSAmed).