Netanyahu: dopo razzi su Golan ordinato attacco (2)

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 GIU - Il portavoce militare israeliano ha intanto precisato che all'attacco in Siria hanno preso parte aerei ed elicotteri da combattimento. Hanno colpito - ha aggiunto - due batterie dell'artiglieria siriana, un batteria di missili di antiaerea SA-2 nonché postazioni di avvistamento e di intelligence delle forze armate siriane sul versante siriano del Golan. Ieri dal territorio siriano sono stati lanciati due razzi verso località israeliane del Golan. Uno dei razzi è tuttavia caduto in territorio siriano. L'altro non ha provocato vittime né danni. Alcuni giorni prima un altro razzo era stato lanciato dal territorio siriano verso un velivolo israeliano mentre si trovava sopra al Golan. (ANSAmed).