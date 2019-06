ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 3 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: ROMA - Incontro stampa dei capomissione di Medici senza Frontiere MSF il Libia sull'Emergenza umanitaria libica.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Zoran Zaev, Primo Ministro della Macedonia del Nord.



TORINO - Ue, il commissario Karmenu Vella partecipa al Dialogo sulla qualità dell'aria.



ROMA - Istituto Nazionale di Sociologia rurale (INSOR), conferenza stampa di presentazione di "Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo".



SARAJEVO - Teatro Nazionale, concerto "Suoi di Fratellanza" della World Youth Orchestra.