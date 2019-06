Serbia: media, entro giugno apertura un solo capitolo Ue 'Doccia fredda' su cammino europeo per crisi Ue e Kosovo

(ANSAmed) - BELGRADO, 3 GIU - La Serbia, entro giugno e la fine della presidenza di turno romena della Ue, aprirebbe un solo nuovo capitolo negoziale con Bruxelles, il nove sui servizi finanziari. A riferirlo è oggi il quotidiano belgradese Vecernje Novosti, secondo cui vi è anche la possibilità che di nuovi capitoli non ne vengano aperti affatto.



La dirigenza di Belgrado ha più volte ripetuto di essere pronta all'apertura di cinque nuovi capitoli e di aspettarsi l'apertura entro giugno di almeno due. Finora ne sono stati aperti 16 sul totale di 35.



Il giornale parla di 'doccia fredda' sulle prospettive di integrazione europea della Serbia legate sia alla crisi interna all'Unione sia alla presunta volontà della Ue di esercitare maggiori pressioni su Belgrado per la soluzione della questione del Kosovo. Secondo Vecernje Novosti, dietro a tale rallentamento sul cammino europeo della Serbia vi sarebbe l'azione di taluni Paesi membri quali la Croazia e probabilmente dei Paesi baltici che non vedrebbero di buon occhio la stretta amicizia tra Belgrado e Mosca.(ANSAmed).