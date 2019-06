Tunisia proroga di un mese stato emergenza Proclamato nel novembre 2015 dopo un attentato

(ANSAmed) - TUNISI, 03 GIU - Il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi, ha prorogato di un mese lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, a partire dal 5 giugno. Lo ha reso noto la presidenza in un comunicato. La decisione è stata presa dal capo dello Stato dopo essersi consultato con il premier, Youssef Chahed, e il presidente del Parlamento, Mohamed Ennaceur. L'incontro è stato anche l'occasione per esaminare la situazione della sicurezza a livello nazionale, gli sviluppi regionali e internazionali e il loro impatto sulla sicurezza interna.



Lo stato di emergenza era stato proclamato in tutto il Paese dal presidente Essebsi in seguito all'attentato terroristico al bus delle guardie presidenziali, nel centro della capitale nordafricana il 24 novembre 2015, e successivamente sempre prorogato. (ANSAmed)