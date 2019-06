Gerusalemme, respinte obiezioni a cabinovia Città Vecchia

TEL AVIV - La Commissione per le infrastrutture nazionali ha respinto quasi tutte le obiezioni al progetto di una cabinovia che collegherà Gerusalemme Ovest alla 'Porta dell letame' della Città Vecchia, passando per l'elevazione del Monte Sion. Lo riferisce la stampa odierna secondo cui questa iniziativa - lanciata dal ministero del turismo e dall'Ente per lo sviluppo di Gerusalemme - attende adesso solo l'autorizzazione definitiva del governo.

Il tracciato della cabinovia è di 1,4 chilometri. Secondo gli autori del progetto, essa consentirà il trasferimento da Gerusalemme Ovest alla Città Vecchia di tremila persone all'ora.

In questo modo - è stato affermato - servirà a ridurre il congestionamento del traffico di automobili e torpedoni nel lato meridionale della Città Vecchia. Il progetto ha suscitato le rimostranze di ambientalisti preoccupati che esso deturpi il panorama. Ma queste e altre obiezioni sono state respinte dalla Commissione per le infrastrutture nazionale.