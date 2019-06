ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 5 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: GERUSALEMME - Gay Pride Parade in mezzo a ingenti misure di sicurezza.



DUBROVNIK - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa a una cena di lavoro con il premier croato Andrej Plenković.



LUBIANA - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker partecipa al Summit dell'Iniziativa dei Tre Mari.



ROMA - Istituto Luigi Sturzo - Al via la 9/a edizione di 'Cerealia. La festa dei cereali, Cerere e il Mediterraneo' (fino al 9).



