ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: BRUXELLES - Cena di lavoro tra i sei leader incaricati dalle proprie famiglie politiche di negoziare per la scelta del nuovo presidente della Commissione Ue: i premier spagnolo Pedro Sanchez e portoghese Antonio Costa per i socialisti (S&D); l'olandese Mark Rutte e il belga Charles Michel per i liberali (Alde); il croato Andrej Plenkovic e il lettone Krisjanis Karins per il Ppe.



FIRENZE - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans, partecipa a un dialogo politico di alto livello sullo stato di diritto, organizzato dalla School of Transnational Governance.



ZAGABRIA - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker incontra la presidente della Croazia, Kolinda Grabar-Kitarović.



ZAGABRIA - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker incontra il premier croato Andrej Plenković. ROMA - Istituto Luigi Sturzo - Prosegue la 9/a edizione di 'Cerealia. La festa dei cereali, Cerere e il Mediterraneo' (fino al 9).



(ANSAmed).