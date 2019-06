Migranti: Ue usa politica visti come leva per rimpatri

BRUXELLES - La politica dei visti dell'Ue sarà usata per ottenere più rimpatri dei migranti. L'adozione odierna del Consiglio Ue dell'aggiornamento del regolamento del codice dei visti, contribuirà a migliorare la cooperazione con i Paesi terzi in materia di riammissione grazie all'introduzione di un nuovo meccanismo per utilizzare il trattamento delle domande di visto come leva.



Nell'ambito di questo meccanismo, la Commissione Ue valuterà periodicamente la cooperazione con i Paesi terzi in materia di riammissione. Se un Paese non collabora, la Commissione suggerirà al Consiglio di adottare una decisione che applichi specifiche misure restrittive in materia di visti per quanto riguarda il trattamento delle domande e, da ultimo, i diritti per i visti. Se invece il Paese collabora, la Commissione può suggerire che il Consiglio adotti una decisione per disporre tempi più brevi per decidere sulle domande di visto, oppure periodi di validità più lunghi dei visti per ingressi multipli.