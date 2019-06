ANSAmed - Agenda settimanale dal 10 al 16 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 7 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 10 al 16 giugno: LUNEDI' 10 GIUGNO BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Edi Rama, primo ministro albanese MARRAKECH - Ue, visita del commissario Karmenu Vella che partecipa alla Giornata internazionale per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (fino al 12) TUNISI - Alla Cité de la Culture, Festival del Cinema europeo (fino al 16 giugno) NAPOLI - Continua il Napoli Teatro Festival Italia (fino al 14 giugno) MARTEDI' 11 GIUGNO ISRAELE - Nella fortezza di Akko (S.Giovanni d'Acri), festival internazionale di musica classica araba e andalusa (fino al 15 giugno) ROMA - Festival delle Letteratura alla Basilica di Massenzio (anche il 13 giugno).



MERCOLEDI' 12 GIUGNO TRIESTE - Palazzo Regione Friuli Venezia Giulia, riunione ministeriale dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) GAZA - Anniversario della presa del potere di Hamas in luogo di Al-Fatah TUNISI - Anfiteatro di Cartagine, 11/ma ed. della Tunis Fashion Week (fino al 15 giugno) ROMA - Istituto Cervantes, presentazione del libro "Una noche en Amalfi" di Begona Huertas, presente l'autrice GIOVEDI' 13 GIUGNO ROMA - Istituto Cervantes, presentazione del libro "Il genio maligno" di Rafael Angel Herra, presente l'autore VENERDI' 14 GIUGNO Nulla da segnalare SABATO 15 GIUGNO NAPOLI - Corteo di barche in mare nel Golfo di Napoli, per l'accoglienza dei migranti DOMENICA 16 GIUGNO Nulla da segnalare (ANSAmed).