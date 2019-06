Cittadinanza Euromed, in Campania corso specializzazione

NAPOLI - "Professionalizzare la solidarietà, fornire una specializzazione per sottolineare la formazione culturale necessaria per affrontare i problemi al di là dei luoghi comuni". E' questo, spiega il responsabile scientifico Antonella Tartaglia Polcini, uno degli obiettivi della scuola regionale di "Cittadinanza Euromediterranea" avviata dall'Università degli Studi di Benevento. La scuola lavorerà per sensibilizzare e coinvolgere i giovani nella consapevole e concreta attuazione dei diritti e dei doveri della cittadinanza attiva e responsabile, favorire la diffusione di una cultura integrata dell'identità europea, della solidarietà, della sostenibilità e del benessere, tramite l'apertura dei processi educativi a modelli comportamentali virtuosi. Il corso parte per il primo anno con 46 allievi: si tratta di giovani non impegnati in attività lavorative, di studio e di formazione; giovani studenti universitari o laureati ancora inseriti in un percorso di formazione e giovani appartenenti ai Forum comunali della Regione Campania. I ragazzi saranno impegnati in laboratori con gruppi lavoro fino a metà luglio.



Peer le prossime edizioni si pensa anche di allargare la scuola a studenti di altri paesi del Mediterraneo. "Promuoviamo una cittadinanza in una dimensione solidale e inclusiva che guardi non solo alla Ue ma all'Euromediterraneo come area territoriale accomunata da radici culturali, valoriali, che portano alla tutela dei diritti umani, puntando a creare cittadini consapevoli e in grado di assumere iniziative di partecipazione non solo polo politica ma di gesti di solidarietà e pace". All'inaugurazione del corso ha partecipato anche Chiara Marciani, assessore alla formazione della Regione Campania: "Vogliamo sensibilizzare e formare - ha spiegato - i giovani nel rispetto dei diritti e delle regole formandoli a una cittadinanza attiva, responsabile, solidale e sostenibile. La scuola mira a creare un laboratorio stabile di animazione culturale e formazione di competenze e specifiche professionalità, dirette alla cooperazione rafforzata per lo sviluppo sostenibile, declinato attraverso i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ai nostri ragazzi vogliamo offrire una mappa dei diritti e dei doveri civili nella quale orientarsi, non una direzione da seguire".



(ANSAmed).