ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea in programma per domani: MADRID - Ultima udienza del processo contro Oriol Junqueras, l'ex vicepresidente catalano, e altri 11 leader separatisti catalani accusati di ribellione, appropriazione indebita e disobbedienza in relazione al tentativo di secessione dalla Spagna dell'ottobre 2017.



TRIESTE - Palazzo Regione Friuli Venezia Giulia - Riunione ministeriale dell'Iniziativa Centro Europea (Ince).



GAZA - Anniversario della presa del potere di Hamas nella Striscia in luogo di Al-Fatah.



TUNIS - 'Settimana dell'Europa' in Tunisia, rassegna di cultura, patrimonio, musica, moda e arte organizzata dalla delegazione dell'Ue nel Paese (fino al 17).



ISRAELE - Nella fortezza di Akko (S.Giovanni d'Acri), festival internazionale di musica classica araba e andalusa (fino al 15).



ROMA - Festival della Letteratura alla Basilica di Massenzio (anche il 13).



TUNISI - Anfiteatro di Cartagine, 11/a edizione della Tunis Fashion Week (fino al 15).



ROMA - Istituto Cervantes - Presentazione del libro 'Una noche en Amalfi' di Begona Huertas, presente l'autrice.



