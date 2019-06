Consiglio d'Europa rilancia l'allarme sul razzismo

STRASBURGO - I discorsi che incitano all'odio razziale e il populismo xenofobo hanno continuato a incidere sul clima politico europeo anche nel 2018: questo l'allarme rilanciato dall'Ecri, la commissione contro il razzismo e la discriminazione del Consiglio d'Europa.



Nel rapporto pubblicato oggi, l'Ecri evidenzia che "le crescenti paure dei cittadini nei riguardi della situazione economica e dei cambiamenti geopolitici e tecnologici sono state sfruttate da chi usa come capi espiatori migranti e minoranze, e in particolare dai politici populisti che mirano a dividere le società su linee nazionali, etniche e religiose". Questa pratica, sottolinea l'Ecri, è seguita "non solo da frange politiche, ma ha guadagnato sempre maggiore spazio anche nei partiti più tradizionali e nei governi nazionali, un fenomeno fonte di grande preoccupazione".