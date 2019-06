Gaza: Hamas contro Usa, 'No ad annessione Cisgiordania'

GAZA - Dopo due settimane di calma relativa, Hamas tornerà venerdì a dimostrare sul confine di Gaza con Israele, dando vita a una manifestazione diretta in primo luogo contro l'ambasciatore Usa in Israele, David Friedman.



"No all'annessione della Cisgiordania a Israele" è il messaggio che Hamas inoltra all'amministrazione Trump, dopo che l'ambasciatore ha dichiarato al New York Times che "in alcune circostanze Israele avrebbe diritto di trattenere alcune parti della Cisgiordania".



Nel frattempo da Gaza continuano i lanci di palloni incendiari verso Israele. Ieri nel Neghev occidentale quattro campi sono stati devastati dalle fiamme. Su Facebook una unità palestinese di lanciatori di palloni ha preannunciato che in futuro li riempirà anche con una imprecisata "sostanza velenosa". A Gaza si ritiene per ora che si tratti di un espediente di guerra psicologica, dato che talvolta quei palloni, per cambiamenti improvvisi del vento, ricadono nella Striscia.

Israele, salta inaugurazione cittadina intitolata a Trump

TEL AVIV - E' stata rinviata, per ora a data da destinarsi, l'inaugurazione della località intitolata a Trump sulle Alture del Golan che si sarebbe dovuta svolgere domani. Lo riferiscono i media e lo ha confermato l'ufficio del Consiglio regionale del Golan.

La decisione di rinominare il piccolo villaggio ebraico di Kela Alon con il nome del presidente Usa era stata annunciata dal premier Benyamin Netanyahu lo scorso aprile, dopo la mossa dell'amministrazione americana di riconoscere la sovranità israeliana sulle Alture conquistate durante la guerra del 1967 con la Siria.

Alla cerimonia di domani avrebbero dovuto partecipare sia il premier Benyamin Netanyahu sia l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman. In un comunicato, il Consiglio regionale ha spiegato che i motivi del rinvio sono legati "allo scioglimento della Knesset, a circostanze governative e a questioni legali che esulano dal nostro controllo".