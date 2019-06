Anp: Giordania, Marocco, Egitto non vanno in Bahrein Portavoce, non ci saranno al Seminario organizzato dagli Usa



TEL AVIV - L'Egitto, il Marocco e la Giordania non andranno al Seminario di Manama in Bahrein convocato dagli Usa sugli aspetti economici del Piano di pace di Trump. Lo ha detto il portavoce del governo palestinese Ibrahim Melhem citato dall'agenzia Wafa. "Contrariamente a quanto è stato detto ieri - ha sostenuto - il governo palestinese ha preso atto che i fratelli del Regno Hashemita di Giordania, del Regno del Marocco e della Repubblica araba d'Egitto non hanno dichiarato la loro accettazione a partecipare al workshop del Bahrain".

