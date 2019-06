Migranti: 2 mln di euro dalla Farnesina all'Unicef in Libia Finanziamento per interventi a protezione dei minori

(ANSAmed) - ROMA, 12 GIU - La Farnesina ha disposto un finanziamento di due milioni di euro a favore dell'Unicef, a valere sul Fondo Africa, per interventi a protezione dei minori migranti in Libia, anche tramite il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nella zona di Tripoli. Il progetto, si legge in una nota del ministero, prevede la creazione di centri di accoglienza per ragazzi vulnerabili a Tripoli per garantire loro un posto sicuro insieme alle famiglie, nonché interventi nei campi della sanità e dell'igiene. Tra questi, in particolare il trattamento della diarrea infantile, tramite la fornitura di medicine, la riabilitazione di infrastrutture sanitarie e la depurazione dell'acqua nelle aree a rischio nella capitale libica.



"Da tempo promuovo le iniziative contro la diarrea infantile, che rappresenta la seconda causa di morte nel mondo nei bambini sotto i cinque anni", ha spiegato la vice ministra Emanuela Del Re. "Con questo progetto, la Farnesina interviene non solo per portare sollievo in un'area geografica in grande sofferenza, ma contribuisce anche a migliorare le condizioni e le prospettive di vita dei minori nel Paese, siano essi libici o migranti".



