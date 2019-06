Missione dell'Ue nel Golfo per allentare le tensioni Obiettivo è anche salvaguardia accordo sul nucleare con Iran

(ANSAmed) - BRUXELLES, 12 GIU - Il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) Helga Maria Schmid oggi sarà nei Paesi del Golfo (Emirati arabi, Oman, Qatar e Iran). La visita "si svolge sullo sfondo delle tensioni nella regione", e sarà un'opportunità per sottolineare "l'appello Ue ad allentare le tensioni regionali, e a promuovere il dialogo".



Si legge in una nota del Seae. Come parte degli sforzi dell'Unione "per promuovere la stabilità nella regione, la visita punterà anche a discutere la salvaguardia dell'accordo sul nucleare con l'Iran, che continua ad essere un elemento chiave dell'architettura della non proliferazione e una colonna della sicurezza globale e nella regione".(ANSAmed).