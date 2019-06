ANSAmed - Agenda settimanale dal 17 al 23 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 14 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 17 al 23 giugno: LUNEDI' 17 GIUGNO CITTA' VARIE - Giornata mondiale per la lotta contro la desertificazione e la siccita'.



LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri.



TUNISI - Big Summit Africa Moves, forum economico africano (fino al 21).



PESARO - Teatro sperimentale - 'Donne di cinema. Sguardi sul Cinema spagnolo contemporaneo' nell'ambito della 55a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (fino al 22).



FIRENZE - Libreria Todo Modo - Lo scrittore e dissidente turco Burhan Sonmez presenta il suo nuovo romanzo Labirinto appena uscito in Italia (Edizioni nottetempo).



MARTEDI' 18 GIUGNO LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca.



ROMA - Associazione della Stampa Estera - Presentazione di United Against Inhumanity, campagna internazionale lanciata da individui, gruppi della società civile e Ong per sensibilizzare sul rispetto dei diritti umani e la protezione dei civili nei conflitti.



BOLOGNA - Libreria La confraternita dell'uva - Lo scrittore e dissidente turco Burhan Sonmez presenta il suo nuovo romanzo Labirinto appena uscito in Italia (Edizioni nottetempo).



MERCOLEDI' 19 GIUGNO ROMA - Associazione Stampa Estera - Presentazione di Global Trends 2018, il rapporto statistico annuale realizzato da Unhcr sui flussi di uomini, donne e bambini in fuga dalla guerra.



BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans riceve Kailash Satyarthi, Premio Nobel per la Pace 2014 e fondatore della Global March Against Child Labour, la campagna internazionale per la difesa dei diritti dei minori e contro lo sfruttamento del lavoro minorile.



SINTRA (PORTOGALLO) - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker tiene un discorso programmatico al Forum sul 'Central Banking', organizzato dalla Banca centrale europea (Bce).



FEZ (MAROCCO) - Si conclude la tournee della World Youth Orchestra iniziata il 24 febbraio a Beirut, con un concerto nell'ambito del Festival delle musiche sacre di Fez.



ROVERETO - Libreria Arcadia - Lo scrittore e dissidente turco Burhan Sonmez presenta il suo nuovo romanzo Labirinto appena uscito in Italia (Edizioni nottetempo).



MAZARA DEL VALLO - Al via la 3a edizione della regata velica d'altura Euroafrica Cup 2019 (fino al 29).



GIOVEDI' 20 GIUGNO CITTA' VARIE - Giornata mondiale dei rifugiati.



BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo (anche il 21).



TUNISI - Visita dell'ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, ora prof all'Università Georgetown, per presiedere il cda del National Democratic Institute for International Affairs (Ndi).



TUNISI-GAMMARTH - Al via la 19a edizione del Tunisia Investment Forum - TIF 2019 (anche il 21).



PAVIA - Libreria Il Delfino - Lo scrittore e dissidente turco Burhan Sonmez presenta il suo nuovo romanzo Labirinto appena uscito in Italia (Edizioni nottetempo).



VENERDI' 21 GIUGNO ROMA - Ue, il commissario Vytenis Andriukaitis partecipa alla Conferenza ministeriale Unione africana-Unione europea sull'agricoltura sul tema 'Standard sanitari e fitosanitari e sicurezza alimentare come chiave per il commercio intra africano'.



SABATO 22 GIUGNO ROMA - L'Instituto Cervantes apre le sue porte per festeggiare il 'Dia E, dia del espanol'.



DOMENICA 23 GIUGNO Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed).