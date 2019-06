Salvini: 'Seawatch non pensi di passarla liscia' Ministro degli interni afferma che nave Ong 'ciondola in mare'

(ANSAmed) - ROMA, 14 GIU - "Non pensino di passarla liscia": questo il messaggio inviato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'equipaggio della nave di Seawatch durante un'intervista a Radio Cusano Campus. "E' chiaro ed evidente che si tratta di una forzatura politica sulla pelle di questi disgraziati - spiega -. Una sfida senza senso con a bordo 53 persone. Noi non ci facciamo dettare le regole dell'immigrazione da una ong tedesca che usa una nave olandese fuorilegge. E' la terza volta che la stessa nave ha lo stesso comportamento in pochi mesi. E' ora che l'Unione Europea si svegli e che blocchi a terra le partenze rendendo sicuro un porto libico sotto il controllo delle autorità internazionali, per evitare drammi, morti, feriti e annegamenti".



Poco prima Salvini ha smentito che la nave fosse diretta alla Valletta: "Niente Malta. SeaWatch ha cambiato nuovamente rotta: ciondola nel Mediterraneo e gioca sulla pelle degli immigrati, nonostante abbia chiesto e ottenuto un porto da Tripoli".



