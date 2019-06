ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 17 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: CITTA' VARIE - Giornata mondiale per la lotta contro la desertificazione e la siccità.



LUSSEMBURGO - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri.



TUNISI - Big Summit Africa Moves, forum economico africano (fino al 21).



PESARO - Teatro sperimentale - 'Donne di cinema. Sguardi sul Cinema spagnolo contemporaneo' nell'ambito della 55a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (fino al 22).



FIRENZE - Libreria Todo Modo - Lo scrittore e dissidente turco Burhan Sonmez presenta il suo nuovo romanzo Labirinto appena uscito in Italia (Edizioni nottetempo). (ANSAmed).