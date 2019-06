Turchia: confronto tv tra i candidati a sindaco di Istanbul

ISTANBUL - È durato quasi tre ore ieri sera l'atteso confronto in diretta sulle tv turche tra i due principali candidati a sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu dell'opposizione Chp e Binali Yildirim dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan. Domenica prossima si terrà la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso, dopo che la Commissione elettorale suprema (Ysk) ha annullato la vittoria di Imamoglu per presunte irregolarità nelle urne.

Tra i temi al centro della discussione c'è stata proprio la controversa cancellazione del successo dell'opposizione per 13.729 voti, il primo da 25 anni. Imamoglu ha rivendicato di essere il "sindaco eletto" delle megalopoli sul Bosforo, mentre Yildirim ha parlato di un "furto" nelle urne, sostenendo che non avrebbe voluto un ritorno al voto ma un riconteggio totale delle schede, che a suo dire gli avrebbe assicurato la vittoria.

Il dibattito si è quindi focalizzato sulla gestione amministrativa. Imamoglu ha sostenuto che nei 18 giorni da sindaco, prima della revoca del mandato, avrebbe scoperto sprechi per almeno 753 milioni di lire turche (circa 115 milioni di euro) negli ultimi 5 anni nel bilancio comunale. Una cifra contestata dal suo sfidante. Tra gli altri argomenti al centro del confronto, la povertà e la disoccupazione, le promesse di nuove aree verdi e la gestione degli oltre 500 mila rifugiati siriani registrati in città. Seguito da milioni di telespettatori, il dibattito elettorale è stato il primo dal 2002, quando Erdogan sfidò l'allora leader del Chp Deniz Baykal.