Ue-Tunisia: cooperazione in sicurezza e lotta al terrorismo Prossima sessione dialogo politico a Bruxelles nel 2020

(ANSAmed) - TUNISI, 17 GIU - Unione europea e Tunisia hanno rinnovato da Tunisi il loro impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza e della lotta al terrorismo. E' quanto si legge in un comunicato del Servizio per l'azione esterna dell'Ue che dà conto dello svolgimento a Tunisi del ''terzo incontro del dialogo politico ad alto livello sulla sicurezza e la lotta contro il terrorismo tra Ue e Tunisia''.



Durante la riunione i rappresentanti delle due parti hanno scambiato le rispettive opinioni su questa minaccia comune, riflettendo su risposte, strategie e politiche attualmente in atto. Un focus particolare è stato fatto sulla cooperazione esistente in materia di sicurezza, giustizia e polizia. Si è discusso inoltre dell'attuazione delle molteplici azioni già in corso per affrontare le sfide condivise poste dal terrorismo, dalla radicalizzazione e dall'estremismo violento. In tale ottica, l'attenzione si è concentrata in particolare sulla necessità di accelerare l'attuazione del programma di riforma e di modernizzazione del settore della sicurezza, e del progetto Tawassol che ha come oggetto la de-radicalizzazione e la riabilitazione di ex foreign fighter detenuti. Oggetto di dibattito le politiche di gestione del rientro in patria dei foreign fighter, il trattamento delle loro famiglie, e la situazione precaria dei minori, figli di foreign fighter e la necessità di dare loro protezione. Nelle discussioni sono stati anche affrontati gli sforzi da intraprendere per il miglioramento della sicurezza aerea, soprattutto in vista della futura adozione dell'accordo Euro Mediterraneo sul trasporto aereo (Open Sky). L'Ue riconosce inoltre i progressi compiuti dalla Tunisia nell'attuazione del suo piano d'azione al fine di uscire dall'elenco stilato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi). La prossima sessione del dialogo politico di alto livello si terrà a Bruxelles nel 2020 e sarà preceduta da un dialogo tripartito con la società civile. (ANSAmed).