Netanyahu conferma, Israele sarà al seminario Usa in Bahrein Si discuterà gli aspetti economici del Piano di pace di Trump

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 GIU - Il premier Benyamin Netanyahu ha confermato che israeliani saranno presenti, a fine giugno, al Seminario di Manama in Bahrein indetto dagli Usa per discutere gli aspetti economici del Piano di pace di Trump.



Molto presto - ha detto a un convegno - ci sarà un'importante conferenza in Bahrein, che salutiamo, nella quale gli Usa proveranno a determinare un futuro migliore per la regione, risolvendo i problemi. Naturalmente, gli israeliani saranno presenti".



Il premier non ha specificato tuttavia a quale livello sarà la delegazione israeliana: secondo alcune fonti è sicura la presenza di Yoav Mordechai, ex comandante del Cogat, l'organismo di Coordinamento del governo per i Territori Palestinesi.



Netanyahu ha poi insistito sul fatto che Israele "ha contatti aperti e segreti con molti leader del mondo arabo e che sono ramificati tra con quasi tutti i Paesi arabi". (ANSAmed).