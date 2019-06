ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CITTA' VARIE - Giornata mondiale dei rifugiati.



BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo (anche il 21).



TUNISI - Visita dell'ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, ora prof all'Università Georgetown, per presiedere il cda del National Democratic Institute for International Affairs (Ndi).



TUNISI-GAMMARTH - Al via la 19a edizione del Tunisia Investment Forum - TIF 2019 (anche il 21).



PAVIA - Libreria Il Delfino - Lo scrittore e dissidente turco Burhan Sonmez presenta il suo nuovo romanzo Labirinto appena uscito in Italia (Edizioni nottetempo).



BARI - L'Università di Bari ospita 'The Migration Conference 2019', con la partecipazione di 570 relatori provenienti da 60 Paesi.



TUNISI - Prosegue il ciclo di proiezioni dal titolo 'I rifugiati, tra riconoscenza e oblio' al 'Cinematheque Tunisienne' nell'ambito della Giornata mondiale del rifugiato, in collaborazione con l'Unhcr (fino al 23).



MAZARA DEL VALLO - Al via la 3a edizione della regata velica d'altura Euroafrica Cup 2019 (fino al 29).



TUNISI - Big Summit Africa Moves, forum economico africano (fino al 21).



PESARO - Teatro sperimentale - 'Donne di cinema. Sguardi sul Cinema spagnolo contemporaneo' nell'ambito della 55a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro (fino al 22).



