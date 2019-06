Egitto: Erdogan, Morsi è stato ucciso

(ANSAmed) - ANKARA, 19 GIU - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato oggi che l'ex presidente egiziano Mohammed Morsi, morto lunedì dopo essere stato colto da un malore in un'aula di tribunale al Cairo, è stato ucciso. "Morsi è stato ucciso, non è morto per cause naturali", ha affermato Erdogan in un discorso alla televisione.



"Purtroppo è rimasto sul pavimento del tribunale per 20 minuti. Nessuno lo ha soccorso", ha aggiunto il leader di Ankara, grande sostenitore di Morsi e della Fratellanza Musulmana. Erdogan ha quindi invitato l'Organizzazione della cooperazione islamica a compiere le "azioni necessarie" nei confronti del Cairo e promesso di impegnarsi affinché l'Egitto venga processato per questa morte.(ANSAmed).