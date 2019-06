ANSAmed - Agenda settimanale dal 24 al 30 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 14 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 24 al 30 giugno 2019.



LUNEDI' 24 GIUGNO AMMAN - Ue, visita del commissario Johannes Hahn (anche il 25) ROMA - Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio, Mediterraneo Requiem, concerto in memoria delle vittime del mare ROMA - Istituto Cernates, II Congresso internazionale sulle poetiche (fino al 26) MARTEDI' 25 GIUGNO BEIRUT - Ue, visita del commissario Johannes Hahn MERCOLEDI' 26 GIUGNO BRUXELLES - Ue, il commissario Johannes Hahn riceve Zied Laâdhari, ministro per lo sviluppo, gli investimenti e la cooperazione internazionale della Tunisia e firma un accordo finanziario UE-Tunisia GIOVEDI' 27 GIUGNO Nulla da segnalare VENERDI' 28 GIUGNO ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8) TORINO/POLLENZO - Migranti film festival - Sulle rotte di cibi e persone' (anche il 29) SABATO 29 GIUGNO Nulla da segnalare DOMENICA 30 GIUGNO Nulla da segnalare (ANSAmed).