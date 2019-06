Turchia: ripetizione del voto a Istanbul, ultimi comizi Secondo i sondaggi Imamoglu è avanti dopo la vittoria annullata

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 GIU - Ultime ore di campagna elettorale a Istanbul in vista della ripetizione, domenica, del voto per l'elezione del sindaco, dopo il controverso annullamento della vittoria del candidato dell'opposizione Chp Ekrem Imamoglu. Secondo gran parte dei sondaggi, il suo vantaggio rispetto al candidato dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, l'ex premier Binali Yildirim, è aumentato rispetto alle 13.729 preferenze che ne avevano decretato l'elezione nelle amministrative 31 marzo scorso, al termine di un riconteggio di schede durato quasi 20 giorni. La sua vittoria era stata poi cancellata dalla Commissione elettorale suprema (Ysk) di Ankara, che ha accolto un ricorso dell'Akp per presunte irregolarità nelle urne. Imamoglu tiene oggi comizi in numerosi quartieri della megalopoli sul Bosforo.



Yildirim parlerà nel pomeriggio in diretta a cinque radio locali.