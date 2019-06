L'Ue agli Stati, trovare un soluzione sulla Sea Watch Appello della Commissione sui migranti ancora a bordo

(ANSAmed) - BRUXELLES, 24 GIU - "Pur apprezzando il fatto che l'Italia abbia proceduto all'evacuazione di un numero di persone dalla Sea Watch 3 per ragioni mediche", la Commissione Ue fa appello "agli Stati membri" per trovare "una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo". Lo afferma una portavoce parlando di "imperativo umanitario" e ribadendo che l'esecutivo comunitario "continuerà a fare tutto il possibile, nell'ambito delle nostre competenze, per sostenere e coordinare eventuali sforzi di solidarietà".



"Continuiamo a seguire da vicino" la vicenda della Sea Watch 3. "Quanto sta avvenendo dimostra che sono urgentemente necessarie soluzioni per sbarchi prevedibili e sostenibili nel Mediterraneo", ha proseguito il portavoce della Commissione. "La Commissione ha sollecitato gli Stati membri a concordare disposizioni temporanee dopo gli sbarchi per garantire una maggiore prevedibilità per tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca e nel salvataggio", ha aggiunto. (ANSAmed).