Turchia: commissione elettorale conferma, ha vinto Imamoglu 800mila voti di differenza, con il 54,21%. Affluenza all'84,5%

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 GIU - Il presidente della Commissione elettorale suprema turca (Ysk), Sadi Guven, ha confermato la vittoria di Ekrem Imamoglu nella ripetizione, ieri, delle elezioni per il sindaco di Istanbul.



A scrutinio completato, il candidato dell'opposizione socialdemocratica Chp ha ottenuto il 54,21%, pari a 4.741.868 voti, contro il 44,99% dell'ex premier Binali Yildirim dell'Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan, che si è fermato a 3.935.453 preferenze. Imamoglu ha quindi vinto con oltre 800 mila voti di scarto, mentre nel voto poi cancellato del 31 marzo si era imposto per appena 13.729 preferenze. In leggera crescita è stata anche l'affluenza rispetto alle ultime amministrative, raggiungendo l'84,5%, con 8.925.063 di votanti su 10.560.963 di aventi diritto. Le schede nulle sono state 178.599, in calo rispetto alle elezioni annullate. (ANSAmed).