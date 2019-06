Grecia: elezioni,Salonicco nega spazi pubblici a Alba Dorata Partito di estrema destra non potrà usare chioschi per campagna

(ANSAmed) - ROMA, 25 GIU - Il Consiglio comunale di Salonicco ha deciso di negare ogni spazio pubblico al partito di estrema destra Alba Dorata in occasione delle elezioni politiche anticipate del 7 luglio. LO scrive l'agenzia Ana-Mpa.



La municipalità ha deciso che il 70% degli spazi dove si possono installare i gazebo elettorali - 140 punti in tutta la città, la seconda della Grecia - andranno a tutti i partiti che entrarono in parlamento nel 2015, con l'eccezione di Xrysi Avgi, 'Alba dorata' e di Greci indipendenti e Potami, che non si presentano a queste elezioni. Il restante 30% andranno a gruppi ancora non presenti in Parlamento ed altre organizzazioni. La formazione di aperta ispirazione filo-nazista ha dimezzato i suoi consensi (dal 9,4 al 4,88%) nelle ultime elezioni europee, rispetto alle precedenti consultazioni del 2014. Il partito è stato scosso da accuse di violenze, divisioni interne e la sua leadership è stata arrestata ed è attualmente sotto processo per l'omicidio del rapper di sinistra Pavlos Fyssas (2013, con conseguente taglio dei finanziamenti pubblici), nonché da un'attività repressiva contro l'estremismo portata avanti dall'attuale governo. Intanto una parte dei suoi voti è migrata verso il partito ultra-nazionalista filorusso Elliniki Lysi (Soluzione greca), che alle europee ha preso il 4,18 dei voti, mandando un deputato all'Europarlamento. (ANSA).