Tunisia: magnate tv Karoui diventa leader nuovo partito Formazione si chiama 'Al cuore della Tunisia'

(ANSAmed) - TUNISI, 25 GIU - Il discusso patron di Nessma tv, principale rete privata del Paese, Nabil Karoui, in testa ai sondaggi per le prossime elezioni presidenziali e allo stato attuale, secondo i criteri della nuova legge elettorale incandidabile, è stato designato presidente del partito "Al cuore della Tunisia". Lo ha annunciato la stessa formazione politica, precisando che Fethi Houidi ne è coordinatore generale e Samira Chaouchi, ex segretario dell'Upl, portavoce ufficiale.



Logo del partito, precedentemente nominato "Partito tunisino per la pace sociale", una testa di leone. (ANSAmed).