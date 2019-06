Anp: Oman aprirà ambasciata a Ramallah Decisione nel contesto del sostegno del sultano ai palestinesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - Il sultanato dell'Oman ha informato l'Autorità nazionale palestinese che aprirà un'ambasciata a Ramallah, in Cisgiordania. L'annuncio, rilanciato dai media locali, coincide con lo svolgimento da ieri nel Bahrein di un seminario economico organizzato dall'amministrazione Trump in cui vengono discussi estesi progetti di sviluppo per l'economia palestinese. Il Ministero degli Esteri dell'Oman ha precisato che la decisione di aprire l'ambasciata rientra nel contesto "del continuo sostegno del sultanato alla causa del popolo palestinese". Lo scorso ottobre l'Oman aveva peraltro ospitato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.(ANSAmed).