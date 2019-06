Israele: ex premier Barak si candida a elezioni

TEL AVIV - "Bisogna buttare giù il regime di Netanyahu. Nelle ultime settimane sono state passate tutte le linee rosse". Lo ha detto l'ex premier Ehud Barak annunciando la sua discesa in campo alla guida di una nuova formazione nel voto del 17 settembre. Barak ha fatto appello all'unione con altre forze - soprattutto Blu-Bianco di Benny Gantz - perché "è in gioco il futuro dello Stato sionista". "Come tuo ex comandante - ha poi aggiunto Barak rivolto a Netanyahu - ti dico che la tua strada è giunta al termine". Barak, che per ora non ha annunciato il nome della nuova formazione politica, avrà al suo fianco un altro generale, l'ex vice capo di stato maggiore Yair Golan intervenuto anche lui nella conferenza stampa. "Netanyahu - ha detto l'ex premier denunciando la profonda spaccatura della società israeliana provocata dall'attuale primo ministro - ha raggiunto la fine della sua carriera e anche i suoi colleghi del Likud lo sanno". "Bibi - ha aggiunto usando il nomignolo di Netanyahu - questa

è la tua ultima occasione per andare a casa da solo. Non devi gettare il Paese nel caos in modo da salvarti dalla prigione". Barak si è riferito nel discorso alle inchieste giudiziarie che coinvolgono il premier ma anche alle notizie di oggi secondo cui il presidente della Knesset Yuli Edelstein intende cancellare le prossime elezioni del 17 settembre e che Netanyahu sarebbe d'accordo. Entrambi - ha incalzato Barak - fanno "un uso cinico" del potere e hanno impedito, con lo scioglimento della Knesset che ha portato al voto, che il presidente Reuven Rivlin affidasse "l'incarico a qualcuno altro che non fosse Netanyahu".