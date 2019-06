Albania: Meta, elezioni amministrative il 13 ottobre Ma premier Rama non cede, devono tenersi il 30 giugno

(ANSAmed) - TIRANA, 26 GIU - Il presidente della Repubblica albanese Ilir Meta ha annunciato di aver fissato al 13 ottobre 2019 la nuova data per le elezioni amministrative, inizialmente previste il 30 giugno. La decisione di oggi avviene dopo una serie di consultazioni che Meta ha avuto in giornata con i principali leader politici, tranne che con il premier socialista Edi Rama, il quale ha rifiutato l' invito ed insiste per tenere le amministrative domenica prossima. Subito dopo l'annuncio di Meta, il premier Rama ha ribadito che "le elezioni si terranno il 30 giugno". (ANSAmed).