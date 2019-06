Italia-Serbia: collaborazione nella Protezione civile Angelo Borrelli a Nis con il ministro dell'interno serbo

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 GIU - Le prospettive di una più stretta collaborazione tra Italia e Serbia nell'affrontare situazioni di emergenza e conseguenze di calamità naturali sono state al centro di un colloquio che il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha avuto oggi a Nis, nel sud della Serbia, con il ministro dell'interno serbo Nebojsa Stefanovic. Come ha riferito in un comunicato il ministero dell'interno a Belgrado, Borrelli ha espresso la disponibilità all'invio in Serbia di esperti italiani che lavorino congiuntamente con i colleghi serbi alla definizione di piani di prevenzione. Stefanovic da parte sua ha sottolineato l'interesse della parte serba a programmi di addestramento congiunto di specialisti della protezione civile.



Angelo Borrelli ha assistito a esercitazioni internazionali nel campo della protezione civile, denominate 'Serbia 2019', protrattesi per tre giorni e conclusesi oggi a Nis con una cerimonia alla quale e' intervenuto il presidente serbo Aleksandar Vucic, insieme ai ministri dell'interno Stefanovic, della difesa Aleksandar Vulin, della giustizia Nela Kuburovic.



Presente fra gli altri il ministro della protezione civile russo Ievghieni Zinicev. Alle esercitazioni, che hanno coinvolto anche il Centro umanitario serbo-russo di Nis, hanno preso parte oltre 500 uomini di sette Paesi - Serbia, Russia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Turchia, Cuba. (ANSAmed)