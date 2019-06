Sea Watch: Olanda, non obbligati a prendere i migranti 'Ma comprendiamo le preoccupazioni dell'Italia'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 27 GIU - "Come il governo olandese ha affermato da tempo, comprendiamo le preoccupazioni dell'Italia e riconosciamo i suoi sforzi nel frenare la migrazione incontrollata verso l'Ue. È anche noto che il governo condivide le preoccupazioni riguardo alle azioni della Sea-Watch 3", ma mentre i Paesi Bassi si assumono la responsabilità sul fatto che la barca batte bandiera olandese, "ciò non significa che prenderemo anche i migranti". E' quanto afferma il ministro olandese delle migrazioni, Ankie Broekers-Knol in risposta alle dichiarazioni di Matteo Salvini. Il portavoce del ministro riferisce poi che "lunedì è stata ricevuta una lettera dal ministro Salvini e una risposta sarà preparata a breve".



"Conosciamo la prospettiva dell'Italia e la valutazione italiana delle azioni della Sea-Watch 3 - prosegue -. I canali diplomatici saranno utilizzati per la nostra risposta".



(ANSAmed).