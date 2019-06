ANSAmed - Agenda settimanale dal 1 al 7 luglio

ROMA, 28 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 1 al 7 luglio: LUNEDI' 1 LUGLIO AMMAN - Forum commerciale italo-giordano con una delegazione di istituzioni e imprenditori italiani.



ROMA - Al via l'Italia-Israele Industry workshop' nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi).



BRUXELLES/HELSINKI - Ue, la Finlandia assume la presidenza semestrale dell'Unione.



TAORMINA - Prosegue il FilmFest (fino al 6 luglio).



MARTEDI' 2 LUGLIO Nulla de segnalare MERCOLEDI' 3 LUGLIO Nulla da segnalare GIOVEDI' 4 LUGLIO ALGERI - Elezioni presidenziali.



TUNISI - Conferenza stampa di presentazione della fiera Agrilevante di Bari (in programma dal 10 al 13 ottobre) organizzata dall'Ice in collaborazione con Federunacoma e il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.



LUSSEMBURGO - Osce, Sessione annuale (fino all'8).



PARIGI - Ue, Summit del G7 dei ministri dello Sviluppo.



VENERDI' 5 LUGLIO TUNISI - Al via la quarta edizione di Comic Con (fumetti, manga, cosplay, e-sports, videogames).



SABATO 6 LUGLIO NULLA DA SEGNALARE DOMENICA 7 LUGLIO ATENE - Elezioni politiche.



