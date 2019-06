ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ROMA - Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, incontra il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé.



ROMA - Istituto Cervantes, Mostra 'Picasso e la fotografia. Gli anni della maturità' (fino al 26/8).



TORINO/POLLENZO - Migranti film festival - Sulle rotte di cibi e persone' (anche il 29).



MAZARA DEL VALLO - Prosegue la 3a edizione della regata velica d'altura Euroafrica Cup 2019 (fino al 29). (ANSAmed).