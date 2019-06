Papa:con Ordine di Malta grande attenzione a crisi rifugiati

(ANSAmed) - CITTA' DEL VATICANO, 28 GIU - Il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, è stato ricevuto in udienza stamani in Vaticano da Papa Francesco. L'incontro, spiega una nota, è stato l'occasione per fare il punto sulle principali attività mediche e sociali e sugli impegni più importanti in ambito diplomatico dell'antica istituzione Cattolica, presente oggi in 120 Paesi del mondo.



Gli interventi per aiutare gli sfollati - che a causa di guerre, siccità, povertà quest'anno hanno raggiunto i 70 milioni di persone nel mondo -, i programmi di assistenza che si avvalgono di cliniche mobili in grado di raggiungere zone ostili o remote, le molteplici attività per fornire aiuti agli anziani, ai disabili, ai senzatetto, e alle minoranze come i Rom nell'est Europa e gli Yazidi in Iraq. Sono questi alcuni degli esempi che il Gran Maestro ha riportato al Santo Padre, a testimonianza del continuo impegno a favore dei più deboli.



Papa Francesco ha ascoltato con attenzione le parole di Fra' Giacomo, esortando l'Ordine a proseguire lungo il cammino della misericordia e dell'impegno per gli ultimi, gli esclusi, i marginalizzati, con un riferimento particolare alla crisi in Venezuela e agli aiuti ai profughi e alla popolazione locale in Colombia. Al centro dei colloqui anche l'azione dell'Ordine di Malta in Medio Oriente, in particolar modo nelle regioni confinanti con la Siria. Nel corso dell'udienza, il Gran Maestro ha anche ricordato l'impegno dell'Ordine di Malta nell'ambito della diplomazia internazionale con l'attiva partecipazione al processo avviato dalle Nazioni Unite che ha portato alla stesura dei Migration Compact, firmati nel dicembre scorso in un vertice in Marocco, e il crescente apporto nella lotta al traffico di esseri umani.



Il processo di riforma della Carta Costituzionale dell'Ordine di Malta, avviato nel 2017 allo scopo di adeguare la struttura alle esigenze odierne risultanti da un ampliamento della presenza e delle attività dell'Ordine nel mondo, è stato affrontato nel corso dell'incontro.



Terminato il colloquio privato, il Gran Maestro ha regalato al Papa un medaglione d'argento raffigurante una dottoressa dell'Ordine di Malta con una profuga siriana in Libano. Il Pontefice ha ricambiato con un mosaico, donando inoltre a Fra' Giacomo Dalla Torre alcuni suoi documenti tra cui "Evangelii Gaudium" e "Amoris Laetitia".



Al termine dell'udienza Papa Francesco ha ricevuto il nuovo Sovrano Consiglio dell'Ordine di Malta (eletto lo scorso 1/o maggio), e l'Ambasciatore presso la Santa Sede Antonio Zanardi Landi. Successivamente Fra' Giacomo Dalla Torre ha avuto un colloquio con monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i rapporti con gli Stati. (ANSAmed).