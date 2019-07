A Istanbul workshop donne mediatrici pace Mediterraneo Confronto tra rappresentanti di diversi Paesi

(ANSAmed) - ROMA, 1 LUG - E' stata inaugurata a Istanbul la seconda Antenna locale del Network Donne mediatrici del Mediterraneo (Mwmn), la rete sostenuta dal Ministero degli Esteri che opera in prima linea nel promuovere e sostenere la partecipazione delle donne ai processi di pace. Per l'occasione il centro Politiche di Istanbul e la Delegazione dell'Ue ad Ankara hanno organizzato un workshop per discutere questioni riguardanti il ruolo delle donne nei processi di mediazione, in modo da favorire la creazione di una comunità locale di donne mediatori in Turchia. Nel corso dei lavori, aperti dall'Ambasciatore d'Italia in Turchia, Massimo Gaiani, sono state affrontate anche questioni più ampie come la mediazione preventiva, l'importanza della mediazione da una prospettiva di genere in ambiti come la violenza. Il workshop ha dato l'opportunità alle rappresentanti della Turchia, la più ampia regione mediterranea, ci confrontarsi con rappresentanti di altri paesi europei e condividere opinioni e dibattiti sul ruolo delle donne nei processi di costruzione della pace.(ANSAmed).