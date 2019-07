Erdogan, impossibile sostenere il piano Usa sui palestinesi 'Ci opporremo all'Onu come con Gerusalemme capitale'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 LUG - "È fuori discussione per noi approcciarci positivamente" al piano di pace Usa su Israele e Palestina. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando con i giornalisti al seguito al G20 di Osaka. "Come la nostra posizione su Gerusalemme è stata sostenuta all'Onu, così sarà anche in questo caso. Non permetteremo che accada una cosa del genere. La terra palestinese non può essere venduta", ha aggiunto Erdogan, tra i principali oppositori a livello internazionale delle politiche dell'amministrazione di Donald Trump su Israele e in particolare sul riconoscimento di Gerusalemme come sua capitale.(ANSAmed).