Libia: Salvini vede Sarraj, critiche a Francia Premier chiede a Italia intervento risoluto per pacificazione

(ANSAmed) - ROMA, 1 LUG - "Proficuo" incontro stamattina in prefettura a Milano tra il presidente libico Fayez al Serraj ed il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. I due - spiegano fonti vicine a Salvini - hanno parlato della situazione in Libia: Sarraj ha chiesto un intervento risoluto dell'Italia per la pacificazione. Sul tavolo anche immigrazione, energia, economia. Salvini ha garantito impegno, "lieto del ruolo centrale del nostro Paese che si conferma un interlocutore serio". Sarraj, sottolineano le stesse fonti, ha criticato le strategie di altri paesi a partire dalla Francia.