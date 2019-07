Migranti: Slovenia, 4 pattugliamenti misti ogni settimana Controlli su un'area di 10km all'interno dei rispettivi confini

(ANSAmed) - TRIESTE, 1 LUG - Sono quattro le pattuglie miste che ogni settimana, con a bordo due agenti della Polizia di frontiera italiani e due colleghi sloveni, pattuglieranno un'area di dieci chilometri all'interno dei rispettivi confini entro i quali estendere i pattugliamenti. Un breefing ogni 15 giorni per eventualmente rimodulare modalità di frequenza e percorsi. Poi il 30 settembre sarà effettuata una panoramica definitiva dell'attività, che potrebbe essere ulteriormente estesa. Sono queste le principali novità relative ai pattugliamenti misti italo-sloveni per arginare i flussi di arrivi dalla rotta balcanica al confine orientale italiano forniti questa mattina dalle autorità slovene nel corso di una conferenza stampa tenuta all'ex valico di frontiera di Lipizza in territorio sloveno.



A parlare sono stati il dirigente del dipartimento di Polizia del distretto di Capodistria, Vilwiam Toskan, e il rappresentante della direzione generale della Polizia slovena Marian Stubljar.



I controlli, è stato ribadito, si terranno lungo la fascia confinaria delle province di Trieste e Gorizia, sul versante italiano e di Koper (Capodistria) e Nova Gorica, su quello sloveno.



"Tra noi e i nostri colleghi italiani, c' è una buona cooperazione in questa attività di controllo dei rispettivi territori che verrà valorizzata ulteriormente grazie al nuovo protocollo sulle pattuglie miste", ha sottolineato Toskan.



(ANSAmed).