Migranti: Slovenia, governo mette a punto strategia Controlli più rigidi, incoraggiare immigrazione qualificata

(ANSAmed) - LUBIANA, 1 LUG - Nel giorno in cui ha preso il via il pattugliamento misto della frontierra italo-slovena da parte delle forze di polizia dei due Paesi, il governo di Lubiana ha informato che nel mese di luglio lavorerà a una strategia sulle migrazioni, dopo che a metà della settimana scorsa era scaduto il termine ultimo per il dibattito pubblico sulla bozza di documento che tratta le migrazioni legali e illegali. Già nell'accordo di governo era prevista una strategia migratoria che comprendesse tutti i livelli operativi e istituzionali e, alla luce di questo presupposto è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale con i segretari di Stato di tutti i ministeri, rappresentanti del Gabinetto del Primo ministro, agenti di polizia e dei servizi segreti, l'ufficio del governo per l'analisi e sviluppo macroeconomico, e la Protezione civile. La strategia definirà gli obiettivi principali nella gestione della migrazione, a partire dall'incoraggiamento per una immigrazione qualificata e da un controllo più rigido dell'immigrazione irregolare e l'effettiva attuazione degli accordi bilaterali per il rimpatrio. In base ai dati presenti nella bozza del documento strategico, le statistiche dimostrano che anche la Slovenia fa parte delle tendenze migratorie globali. Nel 2017 l'incremento migratorio di cittadini stranieri è stato positivo per il diciannovesimo anno consecutivo: a inizio ottobre 2018 la quota di cittadini stranieri sul totale degli abitanti era del 6,4%, come dimostra anche l'aumento costante del numero di permessi per la residenza permanente negli ultimi 10 anni, con Bosnia Erzegovina, Kosovo e Serbia come primi paesi di provenienza dei cittadini stranieri. Per quanto riguarda le migrazioni illegali, dal 2016 si registra un aumento del numero di domande di protezione internazionale in Slovenia: 1.308 nel 2016, 1.476 nel 2017 e 2.875 nel 2018. (ANSAmed).